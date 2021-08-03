Стали известны подробности похищения 12-летней девочки в Бийске

Мужчину, похитившего 12-летнюю девочку, объявили в федеральный розыск. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков. Об этом сообщает Life.
Напомним, девочка пропала 31 июля. Она уехала на велосипеде из дома, но обратно так и не вернулась. Два дня школьницу искали свыше 100 человек. Ее вещи нашли на берегу реки. Однако после выяснилось, что девочку удерживал в подвале местный житель.
Под подозрение Олег Лавкин попал, когда один из свидетелей рассказал, что последний раз видел школьницу рядом с мотоблоком. Мужчина как раз ездил на похожем. Он возил на нем мусор со свалки.
Спустя двое суток девочка самостоятельно вернулась домой.
Местные жители рассказали, что Олег Лавкин имеет небольшие психические отклонения из-за употребления наркотиков.