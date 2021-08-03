Стали известны подробности похищения 12-летней девочки в Бийске

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Мужчину, похитившего 12-летнюю девочку, объявили в федеральный розыск. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков. Об этом сообщает Life.

Напомним, девочка пропала 31 июля. Она уехала на велосипеде из дома, но обратно так и не вернулась. Два дня школьницу искали свыше 100 человек. Ее вещи нашли на берегу реки. Однако после выяснилось, что девочку удерживал в подвале местный житель.

Под подозрение Олег Лавкин попал, когда один из свидетелей рассказал, что последний раз видел школьницу рядом с мотоблоком. Мужчина как раз ездил на похожем. Он возил на нем мусор со свалки.

— Похититель около месяца следил за жертвой. С тех самых пор, как девочка приехала на каникулы. В тот день подозреваемый столкнулся пострадавшую с велосипеда, связал руки и ноги, надел на голову мешок и увез домой, — говорится в сообщении.

Спустя двое суток девочка самостоятельно вернулась домой.

Местные жители рассказали, что Олег Лавкин имеет небольшие психические отклонения из-за употребления наркотиков.