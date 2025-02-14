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Фото: t.me/skmoscowgsu
Происшествия

Стали известны подробности отравления пирожками с ртутью — была попытка убийства

Алексей Самохин

Стали известны подробности отравления пирожками с ртутью двух мужчин в Москве. По информации Baza, отравился только один из них, второй подлил ртуть в еду товарища. 

Причиной попытки отравления стала ревность. По данным следствия, мужчины вместе работали, и им нравилась одна и та же женщина. Оба товарища ухаживали за ней, несмотря на то, что были женаты.

Фигурант дела по имени Дмитрий решил избавиться от конкурента. Он приобрёл четыре градусника, разбил и собрал ртуть. С помощью шприца 11 февраля подлил опасный металл в пирожок 45-летнему Сергею. После случившегося подозреваемый тоже притворялся отравленным, хотя яда в его пирожке не было. 

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Подозреваемого задержали. Сначала он настаивал, что произошёл несчастный случай, но затем во время допросов сознался. На него возбуждено дело по статье «покушение на убийство».

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