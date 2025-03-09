Стали известны подробности операции «Труба» в районе Суджи

Операция «Труба» позволила сократить численность украинских военных в районе Суджи в Курской области на треть, сообщил Mash.

Накануне появилась информация, что российские бойцы попали в тыл противника, пройдя несколько километров по трубе неработающего газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

По данным телеграм-канала, подготовка к операции началась в конце февраля и длилась больше недели. Военные начали свой путь второго марта.

«Бойцы провели несколько дней без света и нормального воздуха, дождались команды штурмовать и вышли поздним вечером 7 марта», — говорится в публикации. Реклама

В итоге военные — больше 100 человек — преодолели свыше 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Сейчас в городе идут боевые действия в районе промзоны.

Подразделения, принимавшие участие в операции: 11-я и 106-я бригады, 30-й полк, морская пехота, ОДШРБ «Ветераны», ДШБР «Восток» и спецназ «Ахмат».