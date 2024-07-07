Стали известны подробности гибели несовершеннолетнего на воде в Пронском районе

В Новомичуринске Пронского района 7 июля из воды извлекли тело несовершеннолетнего. Следователи СК устанавливают обстоятельства его смерти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Погибшим оказался 17-летний подросток. По предварительным данным, он купался на озере вблизи СНП «Озерное» и внезапно ушел под воду. Отдыхающие не смогли ему помочь. Тело подростка извлекли спасатели. Отмечается, что побережье озера не было оборудовано для купания.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего» — сообщает пресс-служба ведомства.