Среда, 10 июля, 2024

Стали известны подробности дела рязанца, осуждённого за реабилитацию нацизма

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

10 июля в Рязанском областном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Максима Малышева, 1987 года рождения. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, а именно распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Судом установлено, что Малышев в конце апреля 2022 года накануне Дня Победы, разместил текст в открытом доступе на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте», выражающий явное неуважение к празднику. В том числе он одобрял уничтожение памятников Великой Отечественной войны в странах Балтии.

В феврале 2023 года подсудимый на своей личной странице в социальной сети разместил публикацию и видеофайл, выражающие явное неуважение ко Дню воинской славы России − Дню защитника Отечества.

В мае 2023 года Малышев разместил в режиме отрытого доступа в сети «ВКонтакте» текст, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков выражения презрительно-негативного отношения ко дню воинской славы России — Дню Победы. Таким образом, он трижды публично совершил действия, направленные на реабилитацию нацизма с использованием сети Интернет.

Рязанский областной суд признал Малышева виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил ему 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В сообщении пресс-служба областного суда отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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