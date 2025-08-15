Пятница, 15 августа, 2025
23.5 C
Рязань
Новости Касимова

Стали известны подробности дела приезжих, осуждённых за организацию незаконной миграции в Касимовском районе

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Оперативники УФСБ России по Рязанской области ликвидировали преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции.

По данным ведомства, участники группы подбирали жильё и места трудоустройства для выходцев из стран Центральной Азии, которые находились в России нелегально. Расследование по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ вели следователи УФСБ региона.

Суд признал фигурантов виновными: одного приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей, второго — к 2 годам условно и штрафу в 50 тыс. рублей. Все мигранты, прибывшие в регион благодаря этой группе, выдворены на родину.

Как сообщает «КП-Рязань», один из осуждённых приехал в Рязанскую область из Средней Азии в 2016 году «с целью работы». Он проживал в Касимове и Касимовском районе, периодически работал в Москве. Родственников в России у него не было, жильё оплачивала девушка.

В 2020 году его задержали за нарушение режима пребывания в РФ. Тогда он объяснил суду, что не смог выехать домой из-за отсутствия денег, и попросил дать возможность заработать на билет. Касимовский районный суд тогда назначил ему штраф в 2 тыс. рублей без выдворения.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Транспорт и дороги

В Рязани ремонтируют тротуар на улице Пожалостина

Рабочие провели фрезерование на нечётной стороне улицы, сейчас они устанавливают бордюры. 
Общество

При поддержке Рязанской НПК дети отправились в исследовательскую экспедицию в Окский заповедник

Во время поездки они занимались энтомологическими, гидробиологическими и зоологическими наблюдениями.
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе

25-летний житель Касимовского района, управляя автомобилем «Рено Логан», по предварительной информации, выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 45-летней местной жительницы.
Происшествия

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Персонал предприятия эвакуирован, угрозы жилому сектору нет. По предварительным данным, погибли 5 человек, число пострадавших уточняется.
Происшествия

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

В настоящее время точное число погибших и пострадавших уточняется. 
Происшествия

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе

Пострадавшие доставлены в районную больницу. 