Стали известны подробности дела приезжих, осуждённых за организацию незаконной миграции в Касимовском районе

Оперативники УФСБ России по Рязанской области ликвидировали преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции.

По данным ведомства, участники группы подбирали жильё и места трудоустройства для выходцев из стран Центральной Азии, которые находились в России нелегально. Расследование по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ вели следователи УФСБ региона.

Суд признал фигурантов виновными: одного приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей, второго — к 2 годам условно и штрафу в 50 тыс. рублей. Все мигранты, прибывшие в регион благодаря этой группе, выдворены на родину.

Как сообщает «КП-Рязань», один из осуждённых приехал в Рязанскую область из Средней Азии в 2016 году «с целью работы». Он проживал в Касимове и Касимовском районе, периодически работал в Москве. Родственников в России у него не было, жильё оплачивала девушка.

В 2020 году его задержали за нарушение режима пребывания в РФ. Тогда он объяснил суду, что не смог выехать домой из-за отсутствия денег, и попросил дать возможность заработать на билет. Касимовский районный суд тогда назначил ему штраф в 2 тыс. рублей без выдворения.