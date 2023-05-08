Стали известны первые слова Прилепина после взрыва его машины

Журналисты портала МК сообщили о первых словах писателя Захара Прилепина после взрыва его автомобиля.

По словам жителей населенного пункта, расположенного рядом с местом случившегося, общественный деятель попросил позвонить матери.

«Сказал, чтобы передали, что все нормально», – рассказали очевидцы.

После этого писателя погрузили в вертолет и отправили в медучреждение.

Шестого мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель. Он попал в больницу, пострадавшего прооперировали, он пришел в себя. Скончался его близкий друг по прозвищу «Злой», который находился на пассажирском кресле.