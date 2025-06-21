Стали известны новые подробности в деле покалеченной модели Ковальчук

В деле о жестоком обращении с украинской моделью Марией Ковальчук, найденной с тяжёлыми травмами в Дубае, появились конкретные подозреваемые. Об этом мать девушки Анна Ковальчук рассказала aif.ru.

По её словам, прокурор, курирующий расследование, уже внёс в список подозреваемых несколько человек. Их имена официально зафиксированы, однако пока не разглашаются в интересах следствия.

«Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных — они уже есть у прокурора», — сказала Анна Ковальчук.

Ранее в СМИ появились заявления блогера Татьяны Можеговой, предположившей возможную причастность к нападению Майкла Смита, Адама Коллинза, а также скаутов по имени Рашид, Саид Аль Хамади и Саид Аль Фагади. По словам матери Марии, эти имена в официальных материалах дела не фигурируют.

«Все это ложь. Она несёт полный бред. Вероятно, люди просто пытаются пропиариться на трагедии», — прокомментировала Анна высказывания блогера.

Напомним, 19 марта 2025 года Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с тяжёлыми травмами: переломами позвоночника, рук и ног. По версии полиции, девушка могла упасть с высоты, но близкие не исключают, что она стала жертвой насилия и попытки торговли людьми.

Сейчас Мария проходит курс восстановления. Её состояние постепенно улучшается — она начала говорить, но пока с трудом.

Николай, бывший парень модели, считает, что об арабских шейхах в этой истории говорить не стоит. По его мнению, до такого уровня Мария не дотягивает. Мужчина рассказал, что Ковальчук согласилась полететь в Эмираты за 500 долларов, договорившись с двумя соотечественниками. В номере отеля компания употребила запрещённые вещества, возник конфликт и девушку жестоко избили.

Экс-бойфренд Ковальчук предположил, что родственники эскортницы скрывают медицинское заключение, потому что девушка в день избиения могла быть под наркотиками.