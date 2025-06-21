Понедельник, 23 июня, 2025
11.7 C
Рязань
Мария Ковальчук, фото: aif.ru
Мария Ковальчук, фото: aif.ru
Новости мира

Стали известны новые подробности в деле покалеченной модели Ковальчук

Алексей Самохин

В деле о жестоком обращении с украинской моделью Марией Ковальчук, найденной с тяжёлыми травмами в Дубае, появились конкретные подозреваемые. Об этом мать девушки Анна Ковальчук рассказала aif.ru.

По её словам, прокурор, курирующий расследование, уже внёс в список подозреваемых несколько человек. Их имена официально зафиксированы, однако пока не разглашаются в интересах следствия.

«Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных — они уже есть у прокурора», — сказала Анна Ковальчук.

Ранее в СМИ появились заявления блогера Татьяны Можеговой, предположившей возможную причастность к нападению Майкла Смита, Адама Коллинза, а также скаутов по имени Рашид, Саид Аль Хамади и Саид Аль Фагади. По словам матери Марии, эти имена в официальных материалах дела не фигурируют.

«Все это ложь. Она несёт полный бред. Вероятно, люди просто пытаются пропиариться на трагедии», — прокомментировала Анна высказывания блогера.

СМИ: искалеченную в Дубае Марию Ковальчук хотели принести в жертву

Напомним, 19 марта 2025 года Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с тяжёлыми травмами: переломами позвоночника, рук и ног. По версии полиции, девушка могла упасть с высоты, но близкие не исключают, что она стала жертвой насилия и попытки торговли людьми.

Сейчас Мария проходит курс восстановления. Её состояние постепенно улучшается — она начала говорить, но пока с трудом.

Николай, бывший парень модели, считает, что об арабских шейхах в этой истории говорить не стоит. По его мнению, до такого уровня Мария не дотягивает. Мужчина рассказал, что Ковальчук согласилась полететь в Эмираты за 500 долларов, договорившись с двумя соотечественниками. В номере отеля компания употребила запрещённые вещества, возник конфликт и девушку жестоко избили. 

Экс-бойфренд Ковальчук предположил, что родственники эскортницы скрывают медицинское заключение, потому что девушка в день избиения могла быть под наркотиками.

Стали известны детали жизни модели Ковальчук, найденной с травмами в Дубае

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Беспрецедентный удар России: девять часов «калибровки» — уничтожены «американцы» под Киевом

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Атака длилась девять часов и стала одной из самых продолжительных за весь период СВО.
Новости мира

Медведев объяснил, чего добились американцы ночным ударом по Ирану

По словам политика, после ударов можно ожидать, что Иран продолжит работу по созданию ядерного оружия. Инфраструктура объектов, связанных с ядерной программой, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.
Новости России

Военкор Сладков: бойцы ВСУ не прячут лиц в отличие от россиян

Украинские военные не прячут прячут лиц в отличие от российских бойцов,...
Общество

Двойняшки-выпускницы из Рязани сдали ЕГЭ на максимальный балл

Обе выпускницы получат золотую медаль «За особые успехи в учении» I степени.
Общество

Многодетную мать из Рязанской области хотят лишить родительских прав

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о нарушении прав детей. По данному факту следственными органами СУ СК России по Рязанской области проводится проверка.

Последние новости

Происшествия

Суд вынес приговор рязанцу, укравшему из маркетплейса товары на 130 тысяч рублей

апреля по июль 2024 года менеджер маркетплейса оформлял заказы через специальное программное обеспечение, после этого он получал товары без проведения оплаты.
Новости России

Эксперт рассказал об альтернативных вариантах поступления с низкими баллами на ЕГЭ

Что делать, если не сдал ЕГЭ в 2025 году? Эксперт рассказал о пересдаче, колледжах, целевом обучении и поступлении в вузы с низкими баллами.
Новости России

Средства ПВО перехватили 23 украинских беспилотника за ночь

Российские ПВО перехватили 23 украинских дрона в ночь на 23 июня. Удары отразили в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Происшествия

Ночью в Рязани произошло серьезное ДТП, в машине находился ребенок

На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и скорой помощи. О состоянии людей не сообщается.
Новости России

Пожары начались в Киеве после ударов ракетами

В ночь на понедельник, 23 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.
Новости России

Дядя изнасиловал и убил племянницу в Краснодарском крае

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.
Семья и отношения

Рязанцы сыграли свадьбу в конноспортивном клубе

Молодожёны сказали друг другу заветное «Да» в конноспортивном клубе «История». Это место оказалось по-настоящему символичным.
Общество

Рязанец Захар Петров вошел в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Российская редакция Forbes отбирала самых ярких молодых деятелей в десяти категориях. Имя Захара Петрова неизменно было в шорт-листах «Лучший спортсмен года».