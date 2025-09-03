На хребте Аибга в Краснодарском крае продолжаются поиски 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова. Мужчина провел уже четвертые сутки в горах без спальника, еды и воды. По информации телеграм-канала MASH, в таких экстремальных условиях шансы на выживание минимальны.

Поисковые операции разворачиваются на сложнейшем рельефе. В среду отряд «Кубань-Спаса» прочесывал район Гребня Подково — огромного горного хребта, изрезанного обрывами и скалами. Накануне спецы обследовали массив между реками Первый и Второй Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова, чья высота превышает 1700 метров.

В поисках, которые пока не увенчались успехом, задействованы 21 человек и четыре единицы техники. Спасателям не удалось найти ни малейшей зацепки: ни следов костра, ни обрывков одежды, которые могли бы указать на путь альпиниста.

Ситуацию усугубляет тяжелая погода. Район Красной Поляны накрыли очень низкие облака, моросит холодный дождь. По прогнозам, такие условия сохранятся еще несколько дней, что серьезно затрудняет авиаразведку и наземные группы.

Дополнительным фактором риска стало состояние Сергея Мельникова. Сообщается, что у мужчины были проблемы со здоровьем, хотя перед выходом на маршрут он на них не жаловался. Это обстоятельство лишь сокращает и без того призрачные шансы на благополучный исход этой истории.