Среда, 3 сентября, 2025
17.2 C
Рязань
Новости России

Стали известны новые подробности поисков пропавшего в Сочи альпиниста 

Алексей Самохин
Фото: t.me/mash

На хребте Аибга в Краснодарском крае продолжаются поиски 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова. Мужчина провел уже четвертые сутки в горах без спальника, еды и воды. По информации телеграм-канала MASH, в таких экстремальных условиях шансы на выживание минимальны.

Поисковые операции разворачиваются на сложнейшем рельефе. В среду отряд «Кубань-Спаса» прочесывал район Гребня Подково — огромного горного хребта, изрезанного обрывами и скалами. Накануне спецы обследовали массив между реками Первый и Второй Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова, чья высота превышает 1700 метров.

В поисках, которые пока не увенчались успехом, задействованы 21 человек и четыре единицы техники. Спасателям не удалось найти ни малейшей зацепки: ни следов костра, ни обрывков одежды, которые могли бы указать на путь альпиниста.

Ситуацию усугубляет тяжелая погода. Район Красной Поляны накрыли очень низкие облака, моросит холодный дождь. По прогнозам, такие условия сохранятся еще несколько дней, что серьезно затрудняет авиаразведку и наземные группы.

Дополнительным фактором риска стало состояние Сергея Мельникова. Сообщается, что у мужчины были проблемы со здоровьем, хотя перед выходом на маршрут он на них не жаловался. Это обстоятельство лишь сокращает и без того призрачные шансы на благополучный исход этой истории.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Медицина

Рекордное количество детей родилось в Рязанском перинатальном центре в августе

Август 2025 года в Перинатальном центре стал рекордным по количеству родов и рожденных малышей.
Общество

Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем

Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.
Общество

Месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!» проходит в Рязанской области

Во время профилактической акции будут организованы уроки безопасности в учебных заведениях, усилено распространение информации о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта
Религия

Священники разъяснили, грех ли предохраняться неабортивными контрацептивами

Грехновно ли пить противозачаточные таблетки, использовать презервативы, внутриматочные спирали и другие методы?
Общество

Рязанские нефтяники помогли благоустроить и озеленить сквер на улице Чкалова

Высажено более 430 декоративных кустарников и многолетних растений. Теперь сквер украшают зимостойкая гортензия, яркая лиатрис, шалфей, гейхера и другие растения. Часть саженцев отправилась на озеленение других популярных мест отдыха
Общество

Рязанская область почтила память жертв бесланской трагедии

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков принял участие в памятной акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Религия

Игумен Лука объяснил, можно ли бить жену «ради христианского наставления»

«Не понимает по-хорошему» – сетует автор вопроса.
Новости России

Священник предупредил об опасности напрасных клятв Богу 

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре, рекомендовал избегать клятвенных обещаний в повседневной жизни.