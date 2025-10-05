Стали известны некоторые подробности ночного удара по Украине

Телеграм-канал «Изнанка» сообщил некоторые подробности ночного удара по территории Украины.

По сообщениям местных жителей, ракеты около 5 утра прилетели по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Сейчас в эту область ещё летят «Герани».

Часов с 4-х ночи «Герани» наносили удары по объектам во Львове, после чего «Калибры» нанесли удар по цели в районе г. Дрогобыч.

В районе 2-х ночи «Герани» нанесли удар по цели в районе Одессы. Судя по сообщениям местных жителей, удар пришёлся по подземным ёмкостям с топливом в Пересыпском районе города. Возможно, был прилёт по объекту энергетики.

Между часом и двумя часами ночи авиабомбы и «Герани» наносили удары по объекту в Запорожье. По заявлению главы местной ОВА, на территории одного из предприятий после прилётов возник сильный пожар.

