Стали известны некоторые обстоятельства гибели мужчины на трассе М5

В Рязани 30 ноября около развязки на 184-м трассы М5, недалеко от ТРЦ «Марко Молл» обнаружили труп 40-летнего местного жителя. Издание YA62.ru со ссылкой на собственный источник обнародовало некоторые обстоятельства его гибели.

Мужчина ехал в машине со своей женой. Очевидцы увидели, как супруги вышли из машины и начали ссориться. Затем мужчина начал задыхаться и падать. Очевидцы предположили, что у него случился сердечный приступ.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти.