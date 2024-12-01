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Стали известны некоторые обстоятельства гибели мужчины на трассе М5

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Кристина Аманн
Фото: t.me/GrehiRyazani

В Рязани 30 ноября около развязки на 184-м трассы М5, недалеко от ТРЦ «Марко Молл» обнаружили труп 40-летнего местного жителя. Издание YA62.ru со ссылкой на собственный источник обнародовало некоторые обстоятельства его гибели.

Мужчина ехал в машине со своей женой. Очевидцы увидели, как супруги вышли из машины и начали ссориться. Затем мужчина начал задыхаться и падать. Очевидцы предположили, что у него случился сердечный приступ.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти.

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