Стали известны мероприятия, которые пройдут в День города Рязани

17 августа глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание, посвященное празднованию Дня города. Мероприятия запланированы с 25 по 28 августа. В этом году 927-я годовщина проходит параллельно с Форумом Древних городов, сообщила пресс-служба мэрии.

«Один из вопросов, связанных с подготовкой и обозначенных врио Губернатора региона Павлом Викторовичем Малковым, это уборка города — трава должна быть окошена, дороги, тротуары и пешеходные зоны выметены, остановки убраны», — отметила Елена Сорокина.

26 августа на Лыбедском бульваре состоится гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство». На улице Почтовой состоится традиционный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». В Зеленом театре ЦПКиО пройдет музыкальный кубок КВН «Поющий косопуз-2022».

27 августа запланирован всероссийский экскурсионный флешмоб, в рамках которого для горожан и гостей города будут организованы бесплатные экскурсии по Рязани. Новый проект — детский День города «Азбука Рязани» в игровом формате расскажет об истории областного центра. Праздник завершится большим гала-концертом на Лыбедском бульваре и фейерверком.

28 августа, на территории Кремля состоится масштабное событие ­– фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».