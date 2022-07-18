Стали известны личности девушек, которых сбил насмерть пьяный водитель в Башкирии

Глава Бакалинского района Александр Андреев раскрыл подробности смертельной аварии в Башкирии, в результате которой погибли четыре девушки, пишет КП.

Трагедия произошла рано утром в понедельник, 18 июля. По предварительной версии, пьяный водитель иномарки Audi A5 совершил наезд на пешеходов, которые шли по обочине.

Чиновник уточнил, что погибшими оказались Яна А., Анна Е., Эльвина С., Ксения Л. Всем им 17-19 лет.

«Девушки – выпускницы Бакалинской первой школы, очень активные, талантливые, ответственные», – отметил Андреев.

Известно, что после удара пешеходов отбросило в кювет. Пешеходы скончались до приезда скорой помощи. Водитель – 23-летний молодой человек.