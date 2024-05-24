Стали известны итоги поездки губернатора Малкова в Спасский район

Работу по развитию Спасского района необходимо строить, исходя из приоритетов, которые ставят жители. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе рабочей поездки в Спасский район.

Глава региона оценил результаты благоустройства ул. Красной в с. Ижевское, проведённого в прошлом году при федеральной поддержке, посетил местную школу имени К.Э. Циолковского, а также провёл встречу с руководством муниципального образования.

Проект выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводит Минстрой России в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

На улице Красной благоустроены три локации: парк В.И. Ленина, многофункциональная молодёжная площадка и место для проведения фестивалей. Обустроены пешеходные дорожки, тротуары, парковки и проезды к домам. Проведено озеленение, установлены уличное освещение и видеонаблюдение, малые архитектурные формы. Отремонтирован памятник Ленину, появился новый ярмарочный павильон, информационные стенды, посвящённые истории муниципалитета. На площадке для молодёжи, в зоне активного отдыха, смонтированы памп-трек с препятствиями для велосипедистов, спортивные снаряды, организован кинотеатр под открытым небом.

На берегу озера Ижевского оборудована фестивальная площадка. На реализацию проекта было затрачено более 96 млн рублей, из которых 66 млн рублей – средства федерального бюджета.

Павел Малков в комментарии журналистам отметил: «Проект успешный. Наряду со стандартными реализованы и другие интересные решения. Например, памп-трек уже стал точкой притяжения и пользуется популярностью у местных велосипедистов. Благоустройство в Ижевском продолжается, есть большие планы по дальнейшему развитию этой территории».

Губернатор добавил о том, что в благоустройстве должен быть комплексный подход, ничего не должно оставаться в стороне. Необходимо продумывать подъездные пути к месту, которое благоустраивается, предусматривать инфраструктуру для комфортного отдыха людей, смотреть, в каком состоянии близлежащие здания находятся и так далее. Также важно учитывать пожелания и замечания людей.

В Ижевской школе им. К.Э. Циолковского по поручению губернатора в прошлом году был отремонтирован актовый зал, фойе 2-го и 3-го этажей, проведено благоустройство пришкольной территории. На эти цели выделено 3,8 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей – средства областного бюджета.

Павел Малков положительно оценил проведённую по поручению работу, а также активную деятельность учреждения. В школе создан центр образования «Точка роста», при поддержке корпорации «Роскосмос» организованы профильные 5-й и 7-й классы, действует краеведческий школьный музей, который работает в тесном сотрудничестве с Музеем К.Э. Циолковского с. Ижевское.

Также губернатор Павел Малков на рабочей встрече с и.о. главы администрации Спасского района Ниной Соломоновой обсудил вопросы развития муниципалитета, в том числе его туристический потенциал. Он отметил, что необходимо на качественно ином уровне выстраивать административные процессы в районе, чтобы эффективно работать по поставленным задачам и поручениям, по исполнению ряда из них, к сожалению, есть претензии.

«Предстоит серьёзно поработать, уточнить приоритеты по всем направлениям. Правительство области готово во всём помогать. Уже есть разные предложения, это очень хорошо. Уверен, всё начнёт меняться в позитивную сторону, обязательно будут успехи и результаты. Работу нужно строить, исходя из приоритетов, которые ставят люди, жители района», – сказал глава региона.

Нина Соломонова поблагодарила губернатора за доверие и поддержку, которая оказывается Спасскому муниципальному образованию: «Готова работать на благо района, он мне небезразличен, я родилась здесь и выросла. Перечень проблемных вопросов сформирован, уже работаем по каждому направлению». И.о. главы администрации доложила об исполнении бюджета, где есть положительная динамика по собственным доходам, рассказала о реализуемых в районе проектах в разных сферах, представила предложения по социально-экономическому развитию МО.