Стали известны финалисты Международного научно-просветительского проекта «Ледокола знаний»

Более 63 тысяч школьников со всей России приняли участие в этом году в международном научно-просветительском проекте «Ледокол знаний». Очные полуфиналы прошли одновременно во всех федеральных округах страны, где участники боролись за право отправиться в арктическую экспедицию.

Конкурсанты решали кейсы в трёх направлениях: «Исследователь» – водородная энергетика, «Инженер» – атомные технологии для космоса, «Инноватор» – применение квантовых технологий.

По итогам отбора в финал вышли 48 лучших участников – по шесть от каждого федерального округа. В июне их ждёт заключительный этап в московском музее «АТОМ» на ВДНХ.

Из числа финалистов будут выбраны 24 победителя, которые отправятся в шестую международную экспедицию «Ледокол знаний» от корпорации «Росатом». В этом году путешествие приурочено к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию освоения Северного морского пути. Вместе с российскими школьниками в экспедиции примут участие ребята из 20 стран мира.