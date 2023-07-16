Стали известны детали жуткого убийства дочки отцом в Пушкине

Соседи рассказали КП о характере программиста из подмосковного Пушкино Романа Глушакова, который убил четырехлетнюю дочь.

О трагедии стало известно в пятницу. По предварительной версии, мужчина лишил жизни не только ребенка, но и себя. Трагедия произошла ночью, когда мать девочки покинула квартиру после ссоры с мужем.

По словам знакомых, Глушаков был вспыльчив и пил успокоительные. Ему не давали покоя разговоры супруги о разводе.

«По любому пустяковому поводу он выходил из себя, устраивал скандалы. Они с женой ссорились, он просил прощения, но вскоре все это опять повторялось», – сообщил один из соседей семьи.

Накануне трагедии женщина сказала, что разводится, и отправилась на ночь в гостиницу.