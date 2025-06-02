Стали известны детали закладки взрывчатки на мосту под Брянском

По предварительным данным, на мосту в Брянской области неизвестные установили 4 взрывных устройства общей массой 4 килограмма. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, мост проверяли 30 мая, тогда ничего подозрительного специалисты не нашли. Следовательно, взрывчатку установили 31 числа, в ночь на 1 июня она сдетонировала.

Вид использованной взрывчатки пока не установлен. Места подрыва были обнаружены на двух участках ж/д полотна и на опорах моста.

По данным РИА Новости, в результате ЧП пострадали 97 человек, 64 госпитализированы.