Стали известны детали убийства из-за авто в Нижнем Тагиле

Источник в силовых структурах Екатеринбурга рассказал порталу E1.RU подробности убийства в Нижнем Тагиле.

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По предварительной информации, жертвой нападения стал мужчина, который поехал продавать машину.

«Подозреваемый мужчина, молодой парень, нашел в интернете объявление о продаже Volvo за два миллиона рублей», – пояснил уточник.

После этого он договорился с продавцом о встрече у Драмтеатра. В ходе нее покупатель угрожать автовладельцу и потребовал передать ему машину бесплатно, но получил отказ.

«Убийца выстрелил четыре раза в голову владельцу машины, после чего переложил тело в салон и отвез на трассу, где закопал в снегу», – пояснил собеседник портала.

После этого злоумышленник продал транспортное средство, которое даже не удосужился помыть после случившегося, и собирался потратить деньги на свою девушку.