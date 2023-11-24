Стали известны детали страшной смерти актера Шахрова

Издание МК узнало подробности смерти актера Истринского муниципального драматического театра Максима Шахрова.

Авария с его участием произошла утром 21 ноября. Артист ехал на репетицию театра из Саранска, где проводил выходные. На 319-м километре трассы М5 его иномарка «Ауди А4» потеряла управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом «Мерседес-Бенц-Спринтер».

По предварительной версии, виноваты погодные условия или водителю стало плохо за рулем.

Шахров погиб на месте. У него остались жена, сестра и родители, которые проживают под Смоленском.