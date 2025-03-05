Стали известны детали смерти актера Милокостого, найденного в луже крови

Актер Александр Милокостый незадолго до смерти мог принимать друга, к такому выводу пришли полицейские пишет «МК».
При осмотре квартиры артиста они нашли на столе бутылку водку и два стакана. Тело звезды фильма «Адъютант его превосходительства» обнаружили во вторник в его доме.
Предположительно, в момент гибели актер был один, поскольку квартира была закрыта изнутри на засов.
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Последний раз Милокостый общался с другом по телефону 21 февраля и сильно кашлял. Вскоре он перестал выходить на связь.