Стали известны детали похорон голого участника СВО с пакетом на голове

Похороненный без одежды с черным пакетом на голове житель Анапы оказался участником спецоперации, пишет «МК» со ссылкой на сюжет на федеральном канале.

Как рассказали родственники, речь идет об Александре Третьяке, он принимал участие в боевых действиях в разных горячих точках с 2012 года. Он вернулся в Анапу для реабилитации и планировал жениться.

«Мужчина умер от сердечного приступа на пляже, но выглядел так, что хоронить его можно было только в закрытом гробу», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, на похоронах его тело лежало в гробу и было завернуто в одеяло, при этом на голову был натянут черный пакет. Сожительница покойного уточнила, что зашито на теле ничего не было.

После ее звонка представителю ритуального агентства на кладбище привезли личные вещи Александра.