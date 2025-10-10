Стали известны детали гибели героя СВО при пожаре в Подмосковье

Бывший чиновник и ветеран СВО Олег Иванов заживо сгорел в автобусе, который сам обустроил под дом, пишет «МК».
Трагедия произошла на парковке семейного центра в Сергиевом Посаде. Вероятно, ее причиной стало неосторожное обращение с огнем. Бывший глава Кардымовского района Смоленской области погиб в ночь накануне 56-летия.
Как пишет издание, Иванов хотел вернуться в органы власти через программу «Время героев». Он приехал в Подмосковье для участия в стажировке. Он остановился в доме на колесах, который купил два года назад. Летом он закончил в нем ремонт.
Назначена медицинская судебная экспертиза.