Стали известны детали гибели героя СВО при пожаре в Подмосковье

Бывший чиновник и ветеран СВО Олег Иванов заживо сгорел в автобусе, который сам обустроил под дом, пишет «МК».

Трагедия произошла на парковке семейного центра в Сергиевом Посаде. Вероятно, ее причиной стало неосторожное обращение с огнем. Бывший глава Кардымовского района Смоленской области погиб в ночь накануне 56-летия.

Как пишет издание, Иванов хотел вернуться в органы власти через программу «Время героев». Он приехал в Подмосковье для участия в стажировке. Он остановился в доме на колесах, который купил два года назад. Летом он закончил в нем ремонт.

«В будущем он планировал объездить на своей большой машине всю Россию. Однако ночью микроавтобус неожиданно вспыхнул», — говорится в публикации.

Назначена медицинская судебная экспертиза.