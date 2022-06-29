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Среда, 29 июня, 2022

Стали известны детали ДТП в Серове, где таксист сбил насмерть маленького мальчика

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Стали известны детали ДТП в Серове, где таксист сбил насмерть маленького мальчика

В прокуратуре рассказали подробности аварии в Серове, где таксист насмерть сбил мальчика, пишет E1.RU.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил наезд на восьмилетнего ребенка. Пассажиры такси попросили его остановить, после того, как почувствовали удар. Они вышли из авто и увидели тело мальчика. В этот момент водитель уехал прочь.

Выяснилось, что таксист 1966 года рождения двигался в сторону Красноармейской улицы на иномарке Daewoo Nexia. Как стало известно, он неофициально подрабатывал в такси. С 1 января его лишили прав из-за того, что он управлял машиной в пьяном виде.

Сам автомобиль найти удалось, а вот поиски водителя еще продолжаются. Дело под особый контроль взяли следователи.

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