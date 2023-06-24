Стала известно о судьбе выходного дня, объявленного Собяниным в Москве

Источник рассказал РИА Новости о судьбе выходного дня, объявленного мэром Сергеем Собяниным в Москве.

Подчеркивается, что его решение остается в силе, несмотря на договоренности российских властей с Евгением Пригожиным.

«Ближайший понедельник остается нерабочим днем в Москве», – говорится в публикации.

Собянин объявил понедельник нерабочим днем в столице на фоне информации о вооруженном мятеже в стране. О нем с утра в обращении к россиянам и заявил президент России Владимир Путин.

Позднее вечером белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным о прекращении движения колонн ЧВК «Вагнера» в Москву.