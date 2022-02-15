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Вторник, 15 февраля, 2022

Стала известна судьба заблудившихся липецких подростков

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Стала известна судьба заблудившихся липецких подростков

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Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области рассказали о судьбе двух 16-летних подростков, пишет Город 48.

Сообщается, что вечером 11 февраля ребята приехали на такси и заблудились в лесном массиве возле села Богородицкое. Их телефоны оказались вне зоны действия сети.

К счастью, поисковая группа нашла их следы, уходящие глубоко в лес.  В итоге спасатели обнаружили пропавших подростков за полночь.

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Известно, что они замерзли и обессилили, однако остались в живых, их передали врачам скорой помощи.

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