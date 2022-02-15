Стала известна судьба заблудившихся липецких подростков

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области рассказали о судьбе двух 16-летних подростков, пишет Город 48.

Сообщается, что вечером 11 февраля ребята приехали на такси и заблудились в лесном массиве возле села Богородицкое. Их телефоны оказались вне зоны действия сети.

К счастью, поисковая группа нашла их следы, уходящие глубоко в лес. В итоге спасатели обнаружили пропавших подростков за полночь.

Реклама

Известно, что они замерзли и обессилили, однако остались в живых, их передали врачам скорой помощи.