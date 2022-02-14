Стала известна судьба мучителей и убийц кота Кузи

Северодвинский городской суд вынес приговор мучителям и убийцам домашнего кота Кузи, сообщает 29.RU.

По версии следствия, в сентябре прошлого года многодетная мать и ее сожитель издевались над животным на протяжении недели, записывая пытки на видео и публикуя ролики в Сети. Питомец после продолжительных мучений умер.

В итоге женщину приговорили к трем годам и двум месяцам с отбыванием в колонии-поселении, а мужчину – к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В законную силу решение суда не вступило.

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Злоумышленника отправили в СИЗО прямо из зала суда. В срок ему зачтут время, проведенное под ограничительными мерами. Его сообщнице также зачтут в срок время, проведенное в СИЗО. Ранее прокуратура запросила для подсудимых реальные сроки.