Стала известна судьба мозаики на фасаде реставрируемого здания на улице Дзержинского в Рязани. Об этом рассказал глава администрации города Виталий Артёмов на заседании Правительства 8 октября.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, зачитывая обращения из социальных сетей, попросил главу администрации Виталия Артемова прокомментировать ремонт здания на улице Дзержинского, которое расположено напротив Кванториума «Дружба». Рязанцы обеспокоены, не затронут ли работы уникальную мозаику на фасаде реставрируемого объекта, отражающую природу Рязанского края.

«Собственник здания проводит ремонт фасада. На место выходили сотрудники Управления административно-технической инспекции администрации города, также встречались собственниками здания и директором учреждения. В настоящее время проводятся работы по приведению фасада части здания в удовлетворительное состояние. Мозаика останется на месте. Работы по мозаике проводиться не будут», – сообщил Виталий Артемов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил коллегам обращать внимание на важные акценты в населенных пунктах в виде позабытых памятников, арт-объектов, панно, мозаик и по возможности искать способы их восстановления, так как эти объекты представляют культурное наследие и исторический облик нашего края.