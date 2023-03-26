Воскресенье, 26 марта, 2023
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Стала известна судьба магазина «Леруа Мерлен» в Пензе

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На портале «Объясняем.РФ» объяснили последствия ухода с российского рынка французской компании «Адео», владеющей сетью гипермаркетов «Леруа Мерлен».

Специалисты пояснили, что это никак не скажется на покупателях, поскольку бизнес передадут отечественным менеджерам.

Таким образом, магазины по стране, в том числе в Пензе, продолжат работать в обычном режиме.

В Минпромторге пообещали сохранить весь рабочий персонал и поделились планами по открытий новых магазинов по всей России.

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