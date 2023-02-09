Четверг, 9 февраля, 2023
powder

Стала известна судьба девочки, которую 30 раз ударили ножом в туалете школы в Химках

На главнуюНовости мира

Школьница, ставшая жертвой нападения в туалете школы в Химках, пришла в сознание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона посетил больницу, где лежит девочка, и опубликовал фотографию с ее участием в своем Telegram-канале. По его словам, внутренние органы ребенка не пострадали.

«Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту», – рассказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил врачей и санитарную авиацию за оперативную и качественную работу. Он добавил, что случившееся с ребенком стало для всех шоком.

Позавчера пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в школе и нанесла ей 30 ударов ножом. Обидчица вернулась в класс и сказала: «Я ее убила». Пострадавшую уже прооперировали, ее состояние оценивается как тяжелое.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации