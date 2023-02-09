Школьница, ставшая жертвой нападения в туалете школы в Химках, пришла в сознание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона посетил больницу, где лежит девочка, и опубликовал фотографию с ее участием в своем Telegram-канале. По его словам, внутренние органы ребенка не пострадали.

«Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту», – рассказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил врачей и санитарную авиацию за оперативную и качественную работу. Он добавил, что случившееся с ребенком стало для всех шоком.

Позавчера пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в школе и нанесла ей 30 ударов ножом. Обидчица вернулась в класс и сказала: «Я ее убила». Пострадавшую уже прооперировали, ее состояние оценивается как тяжелое.