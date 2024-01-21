Воскресенье, 21 января, 2024
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Стала известна судьба членов скандальной группировки из Белгорода

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Всех шестерых членов скандальной банды из Белгорода отправили под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Кроме того, следователи сейчас проверяют возможную причастность к преступлениям еще двух 17-летних подростков.

Известно, что фигуранты проходят по разным статьям: хулиганство, возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти.

Ранее сообщалось, что банда избивала прохожих на улице и снимала свои выходки на видео, после чего публиковала их в соцсетях.

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