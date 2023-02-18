Суббота, 18 февраля, 2023
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Стала известна судьба белгородки, пострадавшей при обстреле Шебекино

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино и рассказал о состоянии пострадавшей работнице парикмахерской, написал «Бел.Ру».

По его словам, 43-летнюю женщину могут перевезти в Москву, где она продолжит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии. Власти обсудили этот вопрос с Минздравом России, ведомство готово принять пациентку.

«Состояние белгородки до сих пор остается тяжелым — она не приходит в себя», — отметил Гладков.

Во время недавнего обстрела со стороны Украины осколки попали белгородце прямо в лицо.

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