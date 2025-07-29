Стала известна программа праздника «Рязань — столица ВДВ»

В субботу, 2 августа, на стадионе «Рязань Арена» (бывший «Спартак») пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ». Программа мероприятия опубликована в группе управления культуры администрации города ВКонтакте.

Начало праздника — в 12 часов. Вход — свободный.

На площадке перед стадионом развернут выставку боевой техники и вооружения ВДВ. Запланированы проведение военизированной эстафеты, показательные выступления десантников на квадроциклах, по рукопашному бою, кроме того будет разыгран тактический эпизод действий подразделения ВДВ в боевых условиях. Также в программе — концерт.

— Это событие станет настоящим подарком для всех любителей военной истории и патриотических традиций, — говорится в сообщении на странице управления культуры.

Возрастное ограничение: 6+.

Напомним также, что из-за проведения праздника в центре Рязани временно ограничат движение и парковку транспорта.