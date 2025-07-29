Стала известна программа праздника «Рязань — столица ВДВ»

В субботу, 2 августа, на стадионе «Рязань Арена» (бывший «Спартак») пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ». Программа мероприятия опубликована в группе управления культуры администрации города ВКонтакте.
Начало праздника — в 12 часов. Вход — свободный.
На площадке перед стадионом развернут выставку боевой техники и вооружения ВДВ. Запланированы проведение военизированной эстафеты, показательные выступления десантников на квадроциклах, по рукопашному бою, кроме того будет разыгран тактический эпизод действий подразделения ВДВ в боевых условиях. Также в программе — концерт.
Возрастное ограничение: 6+.
Напомним также, что из-за проведения праздника в центре Рязани временно ограничат движение и парковку транспорта.