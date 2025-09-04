Четверг, 4 сентября, 2025
Рязань
Культура и события

Стала известна программа Форума древних городов в Рязани 5-6 сентября

Алексей Самохин
Фото: t.me/forum_dg

В пятницу, 5 сентября, в Рязани стартует VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее». Форум объединит несколько важных событий — Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», проект «Активное долголетие — Здоровая Рязань» и День многодетных семей Рязанской семейной Губернии.

Для зрителей подготовлена большая программа на Лыбедском бульваре. 

5 сентября, Лыбедский бульвар

  • 11:00-13:00 Урожайный фестиваль «Активное долголетие — Здоровая Рязань»
  • 11:00-19:00 Спортивные площадки
  • 11:00-20:00
    • Маркет локальных брендов
    • Зоны детской анимации
  • 11:00-21:00
    • Фуд-корт
    • Фотозоны
  • 15:00-19:00 Интерактивные и ремесленные площадки
  • 16:00-19:00 Мастер-классы

Сцена

  • 11:00-12:00 Выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница»
  • 12:00-13:00 Рязанский ТЮЗ. Спектакль «Маша и Медведи» 
  • 14:00-15:00 Концертная программа «Память. Традиции. Будущее»
  • 15:00-16:00 Выступление Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова
  • 16:00-17:00 Выступление группы «Feelins»
  • 17:00-17:10 Зарядка с чемпионом
  • 17:10-17:30 Концертная программа «Память. Традиции. Будущее»
  • 18:00-18:55 Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова
  • 19:00-19:30 Выступление группы «ПослеЗавтра»
  • 20:00-21:00 Выступление приглашенного гостя Влады Miravi

6 сентября, Лыбедский бульвар

  • 11:00-20:00 День многодетных семей Рязанской семейной губернии
  • 11:00-20:00
    • Зоны детской анимации
    • Спортивные площадки
    • Фотозоны
    • Фуд-корт
    • Маркет локальных брендов
  • 14:00-18:00 Мастер-классы
  • 14:00-20:00 Интерактивные и ремесленные площадки

Сцена

  • 11:00-12:00 Выступление ансамбля народной песни «Рязаночка»
  • 12:00-13:00 Выступление Народного коллектива, ансамбля «Русская песня»
  • 13:00-14:00 Выступление уличного музыкального театра «4/В»
  • 14:00-15:00 Концертная программа «Память. Традиции. Будущее»
  • 15:00-16:00 Выступление Заслуженного коллектива народного творчества Белгородской области вокального ансамбля «Федораfolk»
  • 16:00-17:00 Выступление Народного ансамбля танца «Севастополь» Культурного комплекса «Корабел»
  • 17:00-18:00 Выступление DJ Marco Krasso
  • 18:00-19:00 Выступление Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс»
  • 19:00-20:00 Церемония единства
  • 20:00-21:00 Выступление приглашенного гостя Ларисы Долиной

Возрастное ограничение: 0+.

