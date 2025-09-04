В пятницу, 5 сентября, в Рязани стартует VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее». Форум объединит несколько важных событий — Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», проект «Активное долголетие — Здоровая Рязань» и День многодетных семей Рязанской семейной Губернии.
Для зрителей подготовлена большая программа на Лыбедском бульваре.
5 сентября, Лыбедский бульвар
- 11:00-13:00 Урожайный фестиваль «Активное долголетие — Здоровая Рязань»
- 11:00-19:00 Спортивные площадки
- 11:00-20:00
- Маркет локальных брендов
- Зоны детской анимации
- 11:00-21:00
- Фуд-корт
- Фотозоны
- 15:00-19:00 Интерактивные и ремесленные площадки
- 16:00-19:00 Мастер-классы
Сцена
- 11:00-12:00 Выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница»
- 12:00-13:00 Рязанский ТЮЗ. Спектакль «Маша и Медведи»
- 14:00-15:00 Концертная программа «Память. Традиции. Будущее»
- 15:00-16:00 Выступление Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова
- 16:00-17:00 Выступление группы «Feelins»
- 17:00-17:10 Зарядка с чемпионом
- 17:10-17:30 Концертная программа «Память. Традиции. Будущее»
- 18:00-18:55 Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова
- 19:00-19:30 Выступление группы «ПослеЗавтра»
- 20:00-21:00 Выступление приглашенного гостя Влады Miravi
6 сентября, Лыбедский бульвар
- 11:00-20:00 День многодетных семей Рязанской семейной губернии
- 11:00-20:00
- Зоны детской анимации
- Спортивные площадки
- Фотозоны
- Фуд-корт
- Маркет локальных брендов
- 14:00-18:00 Мастер-классы
- 14:00-20:00 Интерактивные и ремесленные площадки
Сцена
- 11:00-12:00 Выступление ансамбля народной песни «Рязаночка»
- 12:00-13:00 Выступление Народного коллектива, ансамбля «Русская песня»
- 13:00-14:00 Выступление уличного музыкального театра «4/В»
- 14:00-15:00 Концертная программа «Память. Традиции. Будущее»
- 15:00-16:00 Выступление Заслуженного коллектива народного творчества Белгородской области вокального ансамбля «Федораfolk»
- 16:00-17:00 Выступление Народного ансамбля танца «Севастополь» Культурного комплекса «Корабел»
- 17:00-18:00 Выступление DJ Marco Krasso
- 18:00-19:00 Выступление Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс»
- 19:00-20:00 Церемония единства
- 20:00-21:00 Выступление приглашенного гостя Ларисы Долиной
Возрастное ограничение: 0+.