Стала известна причина внезапной смерти ребенка в магазине в Омске

Следователи назвали предварительную причину внезапной смерти ребенка в магазине в Омске, пишет Om1.ru.

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Трагедия произошла 21 марта в супермаркете на улице Звездова. По предварительным данным, 14-летний мальчик находился там вместе со своей мамой.

По словам очевидцев, он неожиданно упал и потерял сознание. Подросток умер за считаные минуты прямо на глазах у родительницы. Бригада медиков прибыла на место случившегося за восемь минут, но спасти мальчика врачам не удалось.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова пояснила, что мальчик мог скончаться от хронического заболевания и острого коронарного синдрома. Вероятно, произошел разрыв кисты головного мозга.

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Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.