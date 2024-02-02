Стала известна причина смерти супруги главы Дагестана рязанки Галины Меликовой

Супруга главы Дагестана Сергея Меликова Галина умерла после продолжительной болезни. Женщина скончалась в реанимации 2 февраля, сообщили в правительстве республики.

Галина Меликова — уроженка Рязани. О её биографии известно немного, свою личную жизнь она не афишировала. Родилась Галина в 1961 году. Окончила школу №54, получила профессию военного врача.

В 20 лет у женщины родился сын Дмитрий от первого брака с военнослужащим Александром Серковым. Галина и Александр развелись, когда их сын был подростком. Затем женщина встретила Сергея Меликова, в 1993 году они поженились, в 2000 году родился их общий сын Михаил.

В 2007 году супруги пережили страшную трагедию. В схватке с боевиками в горах Дагестана погиб сын Дмитрий. И хотя Сергею Меликову он приходился пасынком, он любил его как родного.