Пятница, 2 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Стала известна причина смерти супруги главы Дагестана рязанки Галины Меликовой

7info7
Фото со страницы Галины Меликовой в "Одноклассниках"
spot_img

Супруга главы Дагестана Сергея Меликова Галина умерла после продолжительной болезни. Женщина скончалась в реанимации 2 февраля, сообщили в правительстве республики.

Галина Меликова — уроженка Рязани. О её биографии известно немного, свою личную жизнь она не афишировала. Родилась Галина в 1961 году. Окончила школу №54, получила профессию военного врача.

В 20 лет у женщины родился сын Дмитрий от первого брака с военнослужащим Александром Серковым. Галина и Александр развелись, когда их сын был подростком. Затем женщина встретила Сергея Меликова, в 1993 году они поженились, в 2000 году родился их общий сын Михаил.

В 2007 году супруги пережили страшную трагедию. В схватке с боевиками в горах Дагестана погиб сын Дмитрий. И хотя Сергею Меликову он приходился пасынком, он любил его как родного.

Пока Меликов строил карьеру военного и политика, Галина оставалась его надёжным тылом. А в своём призвании навсегда сохранила верность военной медицине — числилась лейтенантом медслужбы в запасе, — написала о Галине Маликовой «Комсомольская правда».

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Мэрия Рязани объяснила перенос сроков передачи ключей жителям дома на улице Пушкина

Администрация
Комментарий по ситуации дал заммэра Михаил Ромодин.

Рязанец пожаловался на оккупированную таксистами парковку

Новости Рязани
Паркинг на улице Крупской фактически захватил таксопарк.

Из подъезда дома на улице Бирюзова вынесли труп

Новости Рязани
Вечером около дома №1 корп. 2 заметили машину судмедэкспертизы.

В Рязани продавцов кухонь обвиняют в обмане клиентов на 5,5 миллионов

Новости Рязани
Пострадавшими от действий мошенников признаны 38 жителей Рязанской и Московской областей.

Павел Малков рассказал, почему Рязанская ГРЭС является преимуществом региона

Власть
В правительстве Рязанской области прошла рабочая встреча губернатора Павла Малкова и управляющего ПАО «ОГК-2» Артема Семиколенова.