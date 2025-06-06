Стала известна причина эвакуации студентов из корпуса РГУ

Стала известна причина эвакуации из корпуса Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина студентов и преподавателей 6 июня. Подробности случившегося уточнили в пресс-службе вуза.
Как выяснилось, в корпусе на улице Ленина сработала пожарная сигнализация. Срабатывание оказалось ложным.
Ранее очевидцы заметили около корпуса РГУ толпу людей и пожарный автомобиль.
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