Стала известна причина эвакуации студентов из корпуса РГУ

Стала известна причина эвакуации из корпуса Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина студентов и преподавателей 6 июня. Подробности случившегося уточнили в пресс-службе вуза.

Как выяснилось, в корпусе на улице Ленина сработала пожарная сигнализация. Срабатывание оказалось ложным.

— Студенты и сотрудники были эвакуированы согласно требованиям правил безопасности. На данный момент работа ведется в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы заметили около корпуса РГУ толпу людей и пожарный автомобиль.