Стала известна причина гибели молодой девушки на пожаре в Сысоеве

Стала известна причина гибели 25-летней девушки на пожаре в дачном домике в Сысоеве. Возгорание произошло, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По факту смерти рязанки Железнодорожным МСО проводится проверка. Ранее ГУ МЧС по региону обнародовало подробности пожара.

Как сообщает издание ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани, погибшая рязанка — Карина Р. Судя по данным из соцсетей, у девушки остался ребёнок.