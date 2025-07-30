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Культура и события

Стала известна предварительная программа фестиваля «Небо России» 

Алексей Самохин

Уже со следующей неделе в Рязани стартует фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025». 

Программа мероприятий опубликована на официальной странице фестиваля ВКонтакте.

Приезд пилотов ожидается в понедельник, 4 августа. В этот же день запланирован первый вечерний полёт. Старт будет дан в пределах лётной зоны в радиусе 100 км от Рязани в зависимости от направления ветра. Координаты точки взлёта публикуются в социальных сетях за час до планируемого старта. 

По опыту прошлых лет можно сказать, что желающим увидеть в небе аэростаты необходимо очень внимательно следить за страницей фестиваля и быть готовым быстро выехать на место. 

В течение недели планируются утренние и вечерние полёты, которые могут быть отменены из-за погодных условий. 

Для зрителей основные мероприятия запланированы на конец недели — 8-10 августа. В эти дни на площадке в Спасском районе ожидается вечернее свечение шаров, а также различные активности и развлекательная программа. 

«К нам приедут артисты из Рязани и Москвы, чтобы создать ту самую атмосферу лета, тепла и вдохновения, которая надолго останется в копилке наших с вами счастливых воспоминаний», — пишут организаторы. 

Концертная программа фестиваля «Небо России-2025»

8 августа, пятница

18:00 – 19:00 — Pine Forest Sheikhs (Рязань)

19:00 – 20:00 — MangoStarr (Рязань)

9 августа, суббота

16:00 – 17:00 — Группа «Лыбедь» (Рязань)

17:30 – 18:00 — ВЕЧЁРКА | VECHORKA (Рязань)

18:00 – 19:00 — Onegene (Рязань)

19:00 – 20:00 — Проспекты  (Москва)

20:00 – 21:-00 — МИНАЕВА (хэдлайнер)

10 августа, воскресенье

16:00 – 17:00 — Новый Мир (Москва)

17.00 – 18:00 — Пионеры Дальнего Космоса (Москва)

18:30 – 19:30 — Gangsters_coverband (Рязань)

На все три дня — 8, 9 и 10 августа — запланировано вечернее свечение аэростатов 

Площадка находится в живописном уголке Рязанской области, на берегу Спасского затона реки Оки. Это в 3 км от г. Спасск-Рязанский, в 60 км от г. Рязань и в 250 км от Москвы.

Вход свободный. Возрастное ограничение:  0+.

Вся информация о площадке тут: vk.com/wall-128919775_9837

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