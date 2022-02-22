Стала известна правда о драке учительницы и школьника на перемене в Архангельске

В Министерстве образования Архангельской области высказались о причинах потасовки с участием учительницы и школьника, пишет 29.ru.

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Драка в школе № 1 в Архангельске произошла еще 8 ноября 2021 года, но огласке случай предали только на днях.

После проверки ролика, опубликованного в Сети, в ведомстве заявили, что конфликт начался между двумя одноклассниками.

«Пытаясь разнять ребят, педагог получила удар от одного из них. Более того, этот же участник потасовки бросил в учителя коробкой, попав в глаз, также от него слышалась нецензурная брань», – заявили в министерстве.

После этого педагог вывела школьника в коридор и попыталась успокоить с целью обезопасить остальных учеников.