Четверг, 19 октября, 2023
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Стала известна новая версия убийства сына и тещи Стаса Намина

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Вероятной причиной убийства сына и тещи легенды русского рока Стаса Намина его старшим сыном Романом Микояном могли стать конфликты в семье, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчина убил бабушку и брата, потому что те начали учить его жизни.

«Просили перестать употреблять наркотики и тусоваться», – говорится в публикации.

Как отметил сам задержанный на допросе, он не выдержал критики и схватил нож. Накануне он употребил наркотики.

О трагедии, произошедшей на даче семьи в подмосковной деревне Крюково, стало известно сегодня утром. Тела Артема Микояна и его бабушки нашли с ножевыми ранениями.

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