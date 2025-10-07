Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала в непогоду при заходе на маршрут, пишет «МК» со ссылкой на главу поисково-спасательного отряда Светлану Торгашину.
Последний раз семью с пятилетним ребенком видели у подножия горы Буратинка.
Сейчас в регионе идет снег, непогода осложняет поиски, также в тайге обитают дикие звери. К поиску пропавшей семьи Усольцевых привлекли охотников для безопасности волонтеров.
Лесные массивы обследуют больше 350 человек. С воздуха обследовали более ста квадратных километров.