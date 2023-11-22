Стала известна дата выхода сериала «Букины» на ТНТ

18 декабря в 20:00 ТНТ начинает показ сериала «Букины» — новой истории о знаменитой семье из Екатеринбурга. В комедии у четы Букиных появляются новые соседи – пара стоматологов, Валерий и Екатерина, совсем не похожие на хитрых и изворотливых Дашу и Гену. Максим Лагашкин сыграет роль соседа Валеры, а к нему присоединится Екатерина Стулова.

Лагашкин и Стулова в реальной жизни приходятся друг другу мужем и женой, и считаются одной из самых крепких актерских пар российского шоу-бизнеса.

— Я очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале «Букины», потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Моя героиня такая манерная, ходит по дому на каблуках, женственная. Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают, — сказала Екатерина.



Напомним, в центре сюжета сериала «Букины» – супруги Гена и Даша, которые наконец отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.