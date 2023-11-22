Стала известна дата выхода сериала «Букины» на ТНТ

18 декабря в 20:00 ТНТ начинает показ сериала «Букины» — новой истории о знаменитой семье из Екатеринбурга. В комедии у четы Букиных появляются новые соседи – пара стоматологов, Валерий и Екатерина, совсем не похожие на хитрых и изворотливых Дашу и Гену. Максим Лагашкин сыграет роль соседа Валеры, а к нему присоединится Екатерина Стулова.
Лагашкин и Стулова в реальной жизни приходятся друг другу мужем и женой, и считаются одной из самых крепких актерских пар российского шоу-бизнеса.
Напомним, в центре сюжета сериала «Букины» – супруги Гена и Даша, которые наконец отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.