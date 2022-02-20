Стал известен мотив подозреваемого в убийстве 33-летней работницы секс-шопа

В полиции выяснили мотив 30-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве 33-летней продавщицы интим-магазина на улице Дыбенко, сообщает РЕН ТВ.

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По предварительным данным, мужчина зашёл в магазин с целью ограбления.

Он признался, что специально выбрал вечернее время, чтобы украсть товары. Мужчина приказал сотруднице проследовать в подсобное помещение, но та оказалась и пригрозила нажать тревожную кнопку. Тогда злоумышленник ненёс девушке около 20 ударов ножом, украл с витрины товары и скрылся. Их нашли при обыске в его квартире.

Как подметил телеканал, в социальной сети «Вконтакте» у мужчины стоит статус: «Все шикарно».

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Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.