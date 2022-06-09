22.5 C
Рязань
Четверг, 9 июня, 2022

Стал известен логотип нового McDonald’s

spot_img
Татьяна Проводина

Стал известен логотип нового McDonald’s

На логотипе сети ресторанов, которая заменит McDonald’s в России, изображены две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг. Фигуры символизируют два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. Об этом пишет РИА Новости. В компании, которая стала новым владельцем бизнеса в стране, подтвердили эту информацию.

McDonald’s приостановила работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Предприниматель Александр Говор выкупил активы. В начале июня он пообещал открыть рестораны в течение двух месяцев. Сейчас сетевые заведения ведут приём новых работников.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7