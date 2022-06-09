Стал известен логотип нового McDonald’s

На логотипе сети ресторанов, которая заменит McDonald’s в России, изображены две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг. Фигуры символизируют два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. Об этом пишет РИА Новости. В компании, которая стала новым владельцем бизнеса в стране, подтвердили эту информацию.

McDonald’s приостановила работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Предприниматель Александр Говор выкупил активы. В начале июня он пообещал открыть рестораны в течение двух месяцев. Сейчас сетевые заведения ведут приём новых работников.