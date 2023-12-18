Понедельник, 18 декабря, 2023
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Стал известен исход боя с украинскими диверсантами в Белгородской области

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Российские пограничники отбили атаку украинских диверсантов в районе села Теребрено Белгородской области, пишет Telegram-канал SHOT.

Накануне днем восемь членов ДРГ подобрались к границе со стороны села Грабовское Сумской области.

В итоге пограничники уничтожили за полчаса трех диверсантов, остальным удалось убежать с минимум одним раненым. Российская сторона потерь не понесла.

В распоряжении противника были американские винтовки М4, несколько РПГ и комплексы взрывчатки типа С4.

Минобороны пока не комментировало эту информацию.

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