Стал известен исход боя с украинскими диверсантами в Белгородской области

Российские пограничники отбили атаку украинских диверсантов в районе села Теребрено Белгородской области, пишет Telegram-канал SHOT.

Накануне днем восемь членов ДРГ подобрались к границе со стороны села Грабовское Сумской области.

В итоге пограничники уничтожили за полчаса трех диверсантов, остальным удалось убежать с минимум одним раненым. Российская сторона потерь не понесла.

В распоряжении противника были американские винтовки М4, несколько РПГ и комплексы взрывчатки типа С4.

Минобороны пока не комментировало эту информацию.