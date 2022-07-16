Стал известен график работы нового отделения МФЦ в ТРЦ «М5 Молл»

Новое отделение МФЦ, открывшееся в пятницу, 15 июля, в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани будет работать ежедневно, с 10.00 до 21.00. Об этом сообщили представители МФЦ.

Офис «Мои документы» расположен по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, 65А.

Особенностью нового МФЦ является возможность получить услугу по регистрации транспортного средства. Она предоставляется по предварительной записи: вторник — суббота с 10:00 до 19:00.

Предварительная запись осуществляется на сайте моидокументы62.рф в разделе онлайн — запись МФЦ и по телефону +7 (4912) 55-50-55.

Всю необходимую информацию по перечню услуг и работе МФЦ можно получить по телефону: +7 (4912) 55-50-55.