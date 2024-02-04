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Стаю бродячих собак заметили в центре Рязани

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В центре Рязани заметили большую стаю бродячих собак. Видео подписчика опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

Собаки переходили дорогу от Торговых рядом, направляясь к памятнику Ленину.

— Вечерний променад по Почтовой, — назвал происходящее автор поста.

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