На главнуюНовости Рязани 04.02.2024 13:59 Стаю бродячих собак заметили в центре Рязани 7info В центре Рязани заметили большую стаю бродячих собак. Видео подписчика опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф». Собаки переходили дорогу от Торговых рядом, направляясь к памятнику Ленину. — Вечерний променад по Почтовой, — назвал происходящее автор поста. Раскрыты подробности романа 11-летнего школьника с учительницей в Ленобласти Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышки на Солнце Полицейские задержали женщину, устроившую погром на кладбище бойцов СВО Издевательства над учительницей закончились заявлением в полицию Рязань. Улица Петрова Скончалась жена главы Дагестана, уроженка Рязани Галина Меликова Стала известна причина смерти супруги главы Дагестана рязанки Галины Меликовой 4 февраля нельзя лениться. Строжайшие запреты дня Тимофея Полузимника