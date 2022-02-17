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Четверг, 17 февраля, 2022

Стая собак напала на рязанку с дочерью на Московском шоссе

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Стая собак напала на рязанку с дочерью на Московском шоссе

7info

Стая беспризорных собак напало на рязанку с дочерью на Московском шоссе Рязани. Об этом ВКонтакте написала сама пострадавшая.

Инцидент случился 15 февраля в районе автовокзала, магазина «Акватория».

— Мы отбились — у меня был электрошокер. Всем, кстати, советую прикупить. Ребенок испугаться не успел, мы не пострадали, потому что не испугалась, я дала отпор шавкам, — написала пользовательница ВК.

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