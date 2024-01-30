«Стая» дронов ВСУ пыталась добраться до Ярославля на крайне низких высотах, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, враг, чтобы обойти ПВО, использовал русла рек, включая Волгу.

Рано утром 29 января дроны летели один за другим, держа дистанцию около километра. Аппараты вылетели из Черниговской области, летели через Смоленскую, Нацпарк Завидово. В русло Волги БПЛА вошли в районе деревни Селищи Тверской области и под Угличем повернули в сторону Ярославля.

Большая дальность — порядка 900 километров — не позволяла хорошо управлять дронами. Беспилотники задевали деревья, глохли, падали в лесах и на лёд рек.

Лишь один смог долететь до нефтебазы на юго-западе Ярославля, его посадили средствами РЭБ. По данным SHOT, на нём было 3 килограмма взрывчатки.

Люди не пострадали, повреждений на земле нет.