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Рязань
Фото: Зелёный сад
Общество

Стадион школы № 76 в Рязани благоустроят на средства «Зелёного сада»

Алексей Самохин

В Рязани на средства строительной компании «Зелёный сад» благоустроят стадион школы № 76.

В пресс-релизе говорится, что «Зелёный сад» уделяет особое внимание заботе о детях. Тем более, что в школе № 76 учатся мальчишки и девчонки, которые живут в ЖК «Еврокласс» — домах, построенных компанией.

Финансы для проведения работы уже выделены. На стадионе скоро появятся велосипедные и беговые дорожки, пространство для занятий скейтбордингом и катания на самокатах. Строители уверены — новые объекты точно понравятся ребятам.

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Сотрудничество со школой будет продолжено. Например, «Зелёный сад» приглашает детей на дополнительные занятия в академию развития интеллекта «Boom KIDS» (ул. Быстрецкая, д. 18 корп. 3). Также руководство девелопера рассмотрит вопрос об именных стипендиях для талантливых учеников.

Стадион школы № 76 в Рязани благоустроят на средства «Зелёного сада» На стадионе скоро появятся велосипедные и беговые дорожки, пространство для занятий скейтбордингом и катания на самокатах.
Фото: Зелёный сад
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